Legendariska Hurriganes spelade i Stockholm

Stockholm är en nostalgisk stad för såväl Remu som hela bandet – den legendariska Roadrunnerplattan spelades in här och gruppen spräckte publikrekorden i folkparkerna under sin turné i Sverige under sent 70-tal.

Sista spelningen

Remu and Hurriganes beslutade att avsluta turnerandet med en spelning i Helsingfors för ungefär ett år sen. Storyn om Hurriganes skulle avslutas där, men sen lät Remu sig övertalas att upptärda ännu en gång på Gröna lund. Men spelningen i den vackra sommarkvällen var med största sannolikhet Hurriganes sista.