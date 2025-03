Trafikborgarrådet: ”Ska göra Stockholm till en bastustad”

Stockholms stad letar efter passande platser för bastu

Mathilda Mickels, samordnare på trafikkontoret, berättar att man nu utreder lämpliga platser för bastubyggen, och att det finns många faktorer som spelar in.

– Att det är bra vattenkvalitet, till exempel. Att man inte krockar med stora fartyg och båtar. Det kan också vara markförhållanden, detaljplaner och sådana typer av frågor som avgör var man kan bygga bastu. Så vi tittar efter platser där det funkar ur alla de här aspekterna helt enkelt, berättar Mickels.

Bastufrågan besvaras i höst

Arbetet med bastufrågan kommer att fortsätta under året. Under mars månad har Stockholms stad samlat in synpunkter från invånarna via en enkät på hemsidan.

– Vi vill samla in stockholmarnas tankar och idéer och synpunkter på var de önskar bastu, och vad som är bra för oss att ha med oss när vi försöker göra Stockholm till en bastustad, precis som många andra nordiska huvudstäder redan har lyckats med, säger Lars Strömgren.

Man planerar att börja presentera förslag och åtgärder relaterade till allmänna bastur under hösten.

I videon får du höra Stockholms stads syn på bastubad och den påbörjade utredningen.