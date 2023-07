Tutkija Nato-päätöksestä: ”Tämä on Kristerssonille iso voitto”

Turkin päätöstä edetä Ruotsin ratifionnissa edelsi useat maidenväliset tapaamisen kevään ja alkukesän aikana.

– Tässä taustalla on käyty keskusteluja Turkin ja Yhdysvaltojen kanssa. Suomikin on ollut mukana tässä Unkarin kanssa – ja tietysti tämä on Ulf Kristerssonin hallitukselle iso voitto, että tämä asia saadaan viimeinkin eteenpäin.

Parantaa Suomen turvallisuutta

Suomen turvallisuus paranee tutkijan mukaan merkittävästi, Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä.

– Ruotsi on Suomen kannalta tärkeä kriisitilanteessa – huoltovarmuuden kannalta, ammusten ja joukkojen kuljetuksien kannalta. Eli Ruotsin liittyminen Natoon on Suomen turvallisuuden ja puolustuksen kannalta elintärkeä asia, Vanhanen sanoo.