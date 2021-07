Vasemmistopuolueen kannatus noussut roimasti viime aikoina

Vasemmistopuolue on kesän aikana vankistanut kannatustaan, joka on nyt ennätyslukemissa. Samaan aikaan pääministeripuolueen eli sosiaalidemokraattien kannatus on romahtanut.

Luvut ilmenevät Novuksen SVT:lle tekemästä puoluekannatusmittauksesta.