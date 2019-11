Vuoden Murveli Virpi Inkeri. Foto: SVT

Virpi Inkeri on vuoden 2019 Murveli

Sisuradion Virpi Inkeri on valittu Vuoden murveliksi. Kyseessä on Ruotsinsuomalaisen toimittajayhdistyksen vuosittain jakama tunnustus.

Vuonna 2019 Inkeri on tuottanut radiosarjan suomen kielen tilasta Ruotsissa, toimittanut yhteistyösarjaa muuttamisesta Pohjoismaissa ja vetänyt perinteikästä Ruotsinsuomalaisten gaalaa.

Ruotsinsuomalainen Toimittajayhdistys perustelee valintaa Virpi Inkerin ansiolla nostaa esiin monenlaista ruotsinsuomalaisuutta, sen nykyisyyttä ja sen historiaa, kieltä ja kulttuuria. Perusteluissa nostetaan erityisesti esille Virpi Inkerin Ruotsin radion Sisuradioon tuottama Kari Lumikeron radiodokumentti Suomi hukassa joka kertoo suomen kielen historiasta ja nykytilanteesta Ruotsissa. Lisäksi Virpi Inkeri on ollut tekemässä Ylen ja Ruotsin radion yhteistyössä sarjaa Dags att utvandra. Ruotsinsuomalaisten gaala on myös Inkerin voimannäyttö, joka nostaa paitsi ansioituneita ruotsinsuomalaisia, tuottaa myös ruotsinsuomalaista kulttuuria, toimittajuutta ja glamouria samassa paketissa. Dela Dela

