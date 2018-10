Det blir allianspartierna M, C, L och KD i samverkan med UP och MP som kommer att styra i Uddevalla. Foto: SVT

Klart med nytt styre i Uddevalla

Nu är det klart med vilka som ska styra i Uddevalla. Det blir allianspartierna M, C, L och KD i samverkan med UP och MP. Det meddelar Mikael Staxäng (M) under måndagen.