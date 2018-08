Visa alla (2)

Lööf: ”Det byggs barnboenden i Sverige – vår tids barnhem”

Under kvällens partiledardebatt, som tidningen Aftonbladet arrangerade, diskuterades bland annat det avslöjande som SVT Nyheter gjorde under måndagen – att funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden.

– I Socialdemokraternas Sverige får barnen återigen åka in på institution, säger Annie Lööf (C).