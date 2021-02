Första VM-tävlingen skjuts upp efter oväder

Redan under söndagen bekräftade FIS att snöovädret i Cortina, Italien ställde till det.

Man valde då att flytta om tävlingarna och köra slalom först och super-G i den senare passet.

Nu kommer beskedet att förmiddagens slalom (klockan 11.00) skjuts upp. Först trodde man att tävlingen skulle kunna köras senare under måndagen. Men FIS meddelade under morgonen att tävlingen inte blir av under måndagen.

Senare under dagen väntas besked om ny starttid.

I startfältet finns två svenskor, Lin Ivarsson och Estelle Alphand.

