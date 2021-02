Gut-Behrami tog andra VM-guldet

Det blev en amerikansk/schweizisk uppgörelse i storslalomen. Storfavoriten Mikaela Shiffrin ledde efter första åket.

Men Lara Gut-Behrami, med tredje bästa tid i första åket, körde in som ledare i andra åket. När det sedan var dags för Shiffrin att avsluta såg hon först ut att ta hem guldet. Men Shiffrin tappade till och från under åket och körde till slut in som tvåa, ynka två hundradelar efter Lara Gut-Behrami.

– Det är ofattbart. Det har alltid varit en dröm för mig att ta guld i storslalom. Att lyckas i en så här jämn tävling är otroligt, säger Gut-Behrami till SVT.

29-åriga Gut-Behrami tog därmed hem sitt första VM-guld i storslalom. För en vecka sedan tog hon guld i super-G.

”Känner mig lite trött”

Shiffrin var nöjd trots att guldet var så nära.

– Det hade varit fantastiskt att ta guldet men alla fajtades så hårt idag och det var en riktigt spännande tävling. Jag är känner mig lite trött men ganska glad, säger Shiffrin till SVT.

Katharina Liensberger blev trea.

Superskrällen höll inte

Tvåa efter första åket var superskrällen Nina O'Brien från USA, bara två hundradelar efter Shiffrin. Hon hade en 13:e plats i världscupen som bästa placering i storslalom inför.

Hon såg ut att gå mot en medalj i andra åket men med bara några portar kvar hackade hon fast med innerskidan och kom fel. Hon fick nöja sig med en tiondeplats.

– Det var riktigt tufft. Det kändes galet från starten men jag gick i alla fall för det. Jag var väldigt trött, säger O'Brien till SVT efter tävlingen.

SVT:s expert Pernilla Wiberg hyllar O'Brien.

– Jag tror att om hon inte hade haft den där missen hade hon varit världsmästare, säger Wiberg.

Det var en riktigt tung dag för svenskorna. Sara Hector körde ur i andra åket och Estelle Alphand slutade 24:a.