Dramat inför VM-slalomen – Mikaela Shiffrin krasslig

Mikaela Shiffrin är det största guldhoppet inför damernas slalom idag.

Men vägen fram verkar inte vara helt rak. Det SVT fått bekräftat är att amerikanskan blev krasslig igår och inte kunde träna så mycket, utan gjorde en kortare träning. Sedan ska Shiffrin ha legat hemma och alltså inte mått bra.

Enligt rapporter från backen är hon idag, lördag, inte helt hundra utan fortfarande krasslig och dras bland annat med hosta.

Som det ser ut just nu kommer storfavoriten till start. Men hon har valt att inte göra några intervjuer utan försöker spara all energi för att ta sig an dagens slalom.