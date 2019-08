Tom Brady förlänger med Patriots

I februari vann Brady sin sjätte Super Bowl-ring i karriären. Nu står det klart att veteranen kommer att fortsätta i alla fall till 44 års ålder. Enligt NFL.com har storstjärnan skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med New England Patriots som sträcker sig över säsongen 2021.

Hans årslön stiger därmed från cirka 145 miljoner kronor per år till omkring 230 miljoner. Under 2020 väntas han tjäna närmare 290 miljoner och under 2021 hela 310 miljoner.

Tom Brady ligger fyra i NFL:s historia över mest passade yards med sina 70 514. Men den kommande säsongen passerar han sannolikt både Brett Favre (71 838) och Peyton Manning (71 940).