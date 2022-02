Thomas Edward Patrick ”Tom” Brady, Jr anses av många vara den störste spelaren i NFL:s, National Football Leagues, historia.

Som ikonisk quarterback för New England Patriots vann han sex Super Bowl (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 och 2019).

Efter en flytt till Tampa Bay Buccaneers tog han sin sjunde titel, 2021.

Tom Brady, som hunnit fylla 44 år, skriver i flera inlägg på Twitter:

”Jag har alltid trott att amerikansk fotboll är en 'all-in'-affär – om ett 100% tävlingsinriktat engagemang inte finns där kommer du inte lyckas ... Jag har älskat min NFL-karriär, men nu är det dags att lägga min tid och energi på andra saker ... Mina lagkamrater, tränare, motståndare och fans förtjänar 100% av mig, men just nu är det bäst att jag lämnar över planen till nästa generations dedikerade och engagerade idrottsmän.”

På sociala medier trillar hyllningarna till Brady in. Många kallar honom för GOAT, greatest of all time, medan andra vill få honom att fortsätta ett tag till. Basketlegendaren Shaquille O'Neal kommenterar: ”Nej, man, lyft på rumpan och kör ett år till.”