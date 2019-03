Bakslaget: Frida Karlsson sjuk – missar Falun

Damer 10 km

Ebba Andersson, Sollefteå SK

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Charlotte Kalla, Piteå elit

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Jonna Sundling, IFK Umeå

Damer sprint

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK

Charlotte Kalla, Piteå elit

Stina Nilsson, IFK Mora SK

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Jonna Sundling, IFK Umeå

Herrar 15 km

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Jens Burman, Åsarna IK

Axel Ekström, IFK Mora SK

Daniel Rickardsson, Hudiksvall IF

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK

Viktor Thorn, Ulricehamn IF

Herrar sprint

Marcus Grate, IFK Umeå

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Johan Häggström, Piteå Elit

Teodor Peterson, IFK Umeå

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK

Viktor Thorn, Ulricehamn IF