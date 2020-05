Idrottsvärlden vaknar till liv – läget just nu

Fotboll

Svensk elitfotboll fick i fredags klartecken att starta säsongen från och med den 14 juni. Det är samma datum som de två högstaserierna på herrsidan – allsvenskan och superettan – samt damernas andraliga – elitettan – planerat sina framskjutna premiärer. Damallsvenskan avser i stället dra igång 27–28 juni.

De tyska herrarnas Bundesliga var först tillbaka av de stora ligorna och hoppas ha spelat klart säsongen i slutet av juni. Även de tyska damerna återupptog spelet på fredagen efter nästan tre månaders uppehåll. I Danmark är spelet i gång igen och i flera länder – bland annat Norge och Spanien (herrar) – finns klartecken för att starta spelet i juni. Den engelska damligan är nedlagd precis som den spanska, men kanske återupptas herrarnas Premier League i juni. Italien är ett annat land där det fortfarande råder oklarheter kring en eventuell omstart.

Uefa har förhoppningen att kunna spela färdigt Champions League och Europa League innan sommaren är slut, men frågetecken finns fortfarande. Bland annat kring hur ett lag som Paris Saint-Germain ska kunna spela sina matcher, eftersom fotbollen i Frankrike är stoppad under hela sommaren.

Ridsport

Penningstinna Global Champions Tour har ställs in, likaså den svenska ridsportfesten Falsterbo Horse Show. Men kanske kan det ändå bli några tävlingar i Falsterbo innan sommaren är över. Förhoppningen är att den skånska semesterorten ska kunna stå värd för utomhus-SM i hoppning 11–16 augusti.

Friidrott

Det blir varken OS eller EM i sommar, men redan den 11 juni väntar ”Impossible Games” på Bislett i Oslo. Den norska galan – där Renaud Lavillenie ska hoppa stav på distans och längdstjärnan Therese Johaug tävla ensam på 10 000 meter – är en innovativ lösning för att över huvud taget kunna tävla så tidigt under säsongen. Först i augusti väntas Diamond League-galor kunna genomföras under lite mer vanliga former, bland annat i Stockholm (den 23 augusti).

NBA

Disney World i Orlando, Florida, ser ut att bli spelplatsen när NBA är tillbaka i sommar. Basketligan har bekräftat att man förhandlar om att kunna återstarta säsongen på nöjesparkens ESPN Wide World of Sports, ett komplex med flera arenor och hotell. I slutet av juli hoppas NBA kunna fortsätta med den säsong som abrupt avbröts i mitten av mars.

NHL

Den nordamerikanska hockeyligan har utarbetat en plan för hur säsongen eventuellt ska kunna återupptas i sommar. I bästa fall väntas NHL vara tillbaka – utan publik och endast i utvalda städer – någongång runt månadsskiftet juli-augusti. Grundserien kommer inte att spelas klart, i stället utökas slutspelet från 16 till 24 lag. Förhoppningen är att Stanley Cup-finalen, som lär avgöras först i höst, ska kunna spelas i finallagens städer.

Golf

Herrarnas PGA-tour står i startgroparna för att dra i gång spelet i Fort Worth, Texas, 11–14 juni. Tanken är att åtminstone de fyra första tävlingarna ska avgöras utan publik. Damernas LPGA-tour har fått skjuta på sitt startdatum och siktar i nuläget på att vara tillbaka 23–26 juli.

Herrarnas Europatour har byggt om spelschemat rejält och planerar sex raka tävlingar i Storbritannien i juli och augusti, för att underlätta för spelarna i en tid med många reserestriktioner. Den första tävlingen ska gå utanför Newcastle 22–25 juli.

Tennis

Damernas WTA-tour har stoppat alla tävlingar fram till den i italienska Palermo, tänkt att starta den 20 juli. På herrarnas ATP-tour är i stället tävlingen i Washington DC, första veckan i augusti, den som kan bli först ut efter coronakrisen. Men mycket är fortfarande oklart om återstarten av tennissäsongen, där Wimbledon redan har ställts in och Franska öppna skjutits upp till september.

Cykel

Tour de France är en sommartradition som har skjutits på framtiden. Egentligen skulle touren ha startade den 27 juni, men efter en förlängning av coronarestriktionerna i Frankrike flyttades tävlingen till 29 augusti–20 september. Först därefter ska två andra europeiska cykelklassiker, Giro d'Italia och Vuelta a España, avgöras.

Speedway

Elitserien siktade på att kunna starta någon gång i juni – men så blir inte fallet. Nu hoppas Speedwaysverige på att ligasäsongen i alla fall ska kunna dra i gång i juli. Men elitserien hänger i luften trots regeringens besked att tillåta all tävlingsidrott från och med den 14 juni. Restriktionerna på sammankomster med max 50 personer kvarstår, och att köra matcher utan publik är just nu inte aktuellt, enligt Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet (Svemo).

I den internationella GP-serien finns planer på att kunna köra tävlingar två dagar i rad på samma bana, för att hinna få till tillräckligt många tävlingar under den försenade säsongen. I nuläget finns två svenska tävlingar planerade: Hallstavik den 25 juli och Målilla den 15 augusti.

Formel 1

Många lopp har redan ställts in eller skjutits upp, men säsongen har nu fått klartecken att köra i gång med två lopp i Österrike, den 5 och den 12 juli. Förhoppningen är att få till 15–18 lopp (mot ordinarie 22), bland annat genom att köra dubbla lopp på brittiska Silverstone.

Kampsport

UFC var snabbt tillbaka på banan under coronapandemin och arrangerade en första gala i Jacksonville, Florida, redan för tre veckor sedan, och sedan ytterligare två. Det var en gala i natt i Las Vegas och ytterligare en planerad där nästa helg.