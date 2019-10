Janne Andersson hoppas på Lindelöf: ”Han är ganska hoppfull”

Sverige möter Malta på bortaplan på lördag och Spanien hemma på Friends tisdagen den 15 oktober.

Det har kommit återbud från Oscar Lewicki och Pontus Jansson. Lindelöf har ryggbesvär och stod över Manchester Uniteds förlustmatch mot Newcastle under söndagen. Man U:s tränare Ole Gunnar Solkskjaer sade i går att Lindelöf behövde vila en vecka och syftade på besvären efter Europa League-matchen under torsdagen då problemen uppstod.

– Han fick en låsning i ryggen tidigare i veckan. Han var ganska hoppfull i går när jag sms:ade med honom. Medicinska teamet ska kolla på honom när han kommer hit. Jag hoppas han är tillgänglig. Men det kan ta några dagar. Vi har ju inte sett honom men det känns bra och med den information vi har i dag tror vi att han kommer igång efter någon dag, säger Andersson.

De svenska nyckelspelarna har fått bra med speltid under hösten och undvikit skador.

– Man sitter till hustruns förtret med telefonon och kollar hur alla spelar och vilka som inte spelar. Jag känner ett lugn kring det spelmässiga inför den här samlingen, fler kommer in med en bättre fysisk status. Många har fått speltid i sina klubblag.