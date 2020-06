John Carlos (till höger) uppmanar IOK att ändra regler. Foto: STF/AP/TT

John Carlos uppmanar IOK att ändra regler

John Carlos som under OS 1968 gjorde Black Power-hälsningen under medaljceremonin leder nu en protest mot Internationella olympiska kommittén (IOK).

Carlos tillsammans med flera andra amerikanska idrottare vill att IOK häver förbudet mot protester under olympiska spelen.

Under medaljceremonin på 200 meter under OS i Mexiko 1968 höjde John Carlos och Tommie Smith en knytnäve och gjorde Black Power-hälsningen. En handling som blivit en av de mest klassiska protesterna i olympiska spelens historia. Nu, 52 år senare, har Black Lives Matter-protesterna börjat ta sig in idrotten och välkomnas av många ligor, organisationer och arrangörer men IOK står fast vid sitt förbud mot politiska protester. "Står nu vid ett vägskäl" Det har fått 75-årige John Carlos och flera aktiva amerikanska olympier att gå ihop i en protest mot IOK och Internationella paralympiska kommitténs (IPK) förbud. "Idrottare kommer inte längre att låta sig tystas." skriver man i ett öppet brev som skrivits under av Carlos samt de amerikanska olympiernas och paralympiernas förbund för aktiva. "Vi står nu vid ett vägskäl. IOK och IPK kan inte fortsätta straffa eller stänga av idrottare som står upp för vad de tror på. Speciellt när dessa värderingar är förenade med den olympiska andan.". "Fortsätter inspirera" IOK har tidigare i juni sagt att man jobbar för att, tillsammans med idrottare, försöka ta fram ett sätt för idrottare att uttrycka sitt stöd för de principer som också finns i den olympiska andan". I det öppna brevet skriver man också; "Carlos och Smith riskerade allt för att stå upp för mänskliga rättigheter och vad de trodde på. Och de fortsätter inspirera generation efter generation till att göra detsamma.".