Tävlingarna i Fort Worth Texas, USA hade precis startat. Då var olyckan framme för serbiske Lazar Dukic som drunknade i slutet av simningsmomentet.

Bilderna visade hur 28-åringen kämpade för att hålla sig över ytan drygt 100 meter från målgången.

Men han fick ingen hjälp och omkring en timme efter tävlingarna hittades kroppen – där den sedan transporterades till Tarrant County Medical Examiner där Dukic identifierades som den avlidne, enligt ABC.

”Lazar lyste upp varje rum han gick in i med sin smittande personlighet och leende. Den här tragedin har skakat oss och våra hjärtna är brustna”, skriver arrangören i ett uttalande.

”Då började vi skriva på livräddaren”

Cole Learn, en crossfit-atlet från Kanada, såg händelsen utspela sig från sidlinjen.

– Jag såg hur han började klättra. Han började göra små svängar och han försökte få upp huvudet ur vattnet. Det var då vi började skrika till livräddaren att han behövde hjälp – inom några sekunder var han under vattnet och kom aldrig upp igen, säger han.

Tävlingarna under gårdagen sköts upp, under natten till fredagen meddelade arrangören att man kommer fortsätta under helgen.

”Det bästa botemedlet mot sorg är att sörja, och det är bäst att man gör det tillsammans. Därför kommer vi fortsätta med Crossfit Games 2024”.