AIK Bandy och Skatteverket på kollisionskurs

Det var i början av året som Skatteverkat började granska AIK Bandy och dess upplägg för att betala ut löner. AIK-spelarna fick sina pengar från aktiebolaget Svartgul Bandy medan Skatteverket upptäckte att de utbetalats från AIK Bandy. AIK Bandy hade betalat in pengar via Svartgul Bandy, drygt 800 000 kronor, som Skatteverket återbetalat för att nolla det kontot. Dessa pengar ska sedan betalas in från AIK Bandy för att få rätt i räkenskaperna.

– De 800 000 som han (Marco Engborg) pratar om, all skatt har inte förfallit då. Han har väl en skuld i föreningen (AIK Bandy) på ungefär lika mycket, som ska betalas. Det ska göras i december. Det är väl i dagarna, säger Skatteverkets Ingemar Andreasson och understryker:

– Att AIK bandy skulle ”tjänat” 800 000 kronor på vår granskning är fel. Skatten i föreningen blir inte mindre än vad de redovisat i Svartgul Bandy, säger Andreasson.

”Vi fick en utbetalning i veckan på 816 000 kronor”

Men Engborg, ordförande i både AIK Bandy och Svartgul Bandy (som i våras bytte namn till RT Sponsorförsäljning och numera företräds av två slovakiska medborgare som jobbar i Engborgs säkerhetsföretag Fortaxa Security) har en helt annan syn på förloppet och anser att de 800 000 är något som betalats tillbaka av Skatteverket och att AIK Bandy gått plus på granskningen.

Vad jag förstod från Skatteverket var den summan på 800 000 som betalats tillbaka ungefär vad som skulle betalas in igen?

– Det stämmer inte. Vi fick en utbetalning i veckan på 816 000 kronor, det kan ju inte vara samma summa, säger Engborg.

Föreningen har alltså inga krav på sig?

– Nej, det har varit mycket rök utan eld. De har väl sina regler och det får man respektera. Hade vi vetat det hade vi bara flyttat pengarna utbetalat från en part till en annan, säger Engborg och hävdar att den röriga härvan kring bolagen och pengarna rör sig om att AIK inte förstått regelverket men att det nu är utrett.

Ingen styrelse i Svartgul Bandy i våras

Skatteverket misstänker att AIK Bandy använt sig av ett upplägg för att köra ett bolag ett år och sedan sätta det i konkurs utan att betala skatter och arbetsgivaravgifter. Och sedan låta ett nytt bolag uppstå till säsongen efter.

Sommaren 2018 gick bolaget Snöbollseffekten 1718 i konkurs med skatteskulder på drygt 800 000 kronor. Till förra säsongen 2018-19 bildades bolaget Svartgul Bandy som blev av med sin F-skattsedel i våras.

Hade Skatteverket farhågor om att det skulle hända igen?

– Precis. Redan i mars 2019 så lämnade alla personer i Svartgul Bandy som hade med AIK Bandy att göra styrelsen. Det bolaget hade ingen styrelse i april och maj. Sedan kom det då in andra personer som inte alls har med AIK Bandy att göra. Sedan namnändrades bolaget till RT Sponsorförsäljning. Det fanns välgrundade misstankar om att något liknande var på gång, säger Andreasson.

Licensnämnden ska träffa Engborg i januari

Svenska bandyförbundets licensnämnd följer ärendet noga. Marco Engborg hävdar att elitlicensen inte är i fara. Förbundet har dock inte gett något tillstånd.

– Hade det varit klockrent så hade vi ju beviljat elitlicens men AIK är ju under granskning. Jag ska ha ett personligt möte med Marco Engborg i januari innan materialet lämnas så att det inte blir något missförstånd, säger licensnämndens ordförande Göran Ersmarker som haft ett flertal kontakter med Engborg under hösten.

SVT Sport förklarar: AIK Bandy utredas av Skatteverket – vad handlar det om?