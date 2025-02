– Det kändes redan i stämningen i omklädningsrummet. Vi var närvarande i 90 minuter i dag. Vi var rungande överens om att vi inte skulle vara på den nivån som senast, säger Edsbyns tränare Daniel Skarps och tänker på 8–5-förlusten.

Albin Bysell Söderkvist visade vägen med att göra de två första målen för Edsbyn

Efter tio minuters spel studsade bollen in i Bollnäs straffområde. När ingen visste var den var passade Bysell Söderkvist på att knacka in 1–0 för Edsbyn. Efter en dryg halvtimme skrinnade han djupt in i Bollnäs straffområde efter en hörna och pangade in 2–0 i nättaket.

– Jag har haft en hyfsad utdelning men borde gjort något mål till, sade Bysell Söderkvist till Bandypuls i pausen.

Bollnäs fick korrekt mål underkänt

Bollnäs överraskade med att vinna det heta hälsingederbyt i Edsbyn senast men kunde inte utnyttja hemmafördelen i den välfyllda arenan. När Edsbyn gick fram till 3–0 i början av andra halvlek kändes det klart.

Fansen i Bollnäs Flames fick lite hopp när Rasmus Skarps dundrade in en hörna för 3–1 i det bortre vänstra krysset men det hann aldrig bli spännande innan Tyler Myrmo krutade in 4–1 i slutminuterna för Edsbyn.

För andra säsongen i rad slog Edsbyn ut Bollnäs i kvartsfinalspelet.

– Det är lite tungt, vi hade velat vara kvar ett tag till, säger Bollnäs tränare Joakim Forslund. När han fick höra att Linus Westh hade ett regelrätt 3–1-mål underkänt tände han till.

– Så är det hela tiden och jag orkar inte bry mig, säger han.

– Det är salt i såren att höra, säger Bollnäs stjärna Erik Pettersson.

Edsbyn kommer nu att spela semifinal mot Hammarby som överraskande slog ut Vetlanda med 3–0 i sin kvartsfinalserie.