Veteranen Edlund ledde ett oerfaret blågult lag till storseger

– Landslaget är någonting som jag är väldigt stolt över att få vara med i och jag får väldigt mycket energi av det, säger Jenisejstjärnan till Bandypuls.

Efter tre hörnmål, varav 1-0 av av Edlund, blev han frispelad och hade all tid i världen på sig och lyfte in 4-0 högt bakom målvakten Christoffer Silius. 5-0 kom några minuter senare när Edlund bombade in ett skott från snäv vinkel från högersidan, ett patenterat mål från den förre Saik-spelaren, numera i ryska Jenisej.

I andra halvlek gjorde Edlund 8-0 efter ett fint samarbete med Edsbyns osjälviske Simon Jansson som också hade ett bra läge. En stund senare såg Edlund till att göra tvåsiffrigt 10-0 efter en öppnande smörpassning av Simon Jansson. En minut senare kom 11-0 efter ett hårt skott uppe i högra krysset.

Då, efter sex fullträffar, var Edlund färdig i målprotokollet för dagen. Jansson gjorde ett mål, 13-1, framspelad av Edlund och hade fem assists.

– Vi provar på vissa saker som vi vill ha med oss längre fram under säsongen. Det är bra att ha i verktygslådan. Vi bygger på oss för att bli starkare och starkare, säger förbundskaptenen Micke Carlsson till bandyförbundet.

Möter Ryssland i morgon kväll

Svenskarna trodde kanske inte att norrmännen kunde göra något mål och släppte bevakningen helt på Petter Moen som helt fri kunde vispa in reduceringen 1-11.

Tolv av de svenska spelarna var bokförda för mindre än tio landskamper. 32-årige Edlund gjorde i kväll sin 83:e landskamp, flest av de svenska spelarna på planen.

I morgon kväll, 18.30, möter Sverige Ryssland, höjdpunkten på turneringen. Ryssland hade tidigare på dagen slagit Finland med 6-1.