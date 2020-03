Skyttedrottningen sköt Västerås till ny final

Västerås seger satt hårdare åt än vad siffrorna antyder. Fram till fem minuter kvar stod det 5-3 i innehallen och AIK jagade en reducering för att skapa nerv.

Skytteligadrottningen Mathilda Plan skrinnade då fram efter vänstersidan och från snäv vinkel pangade hon in 6-3. De två sista målen kom på tilläggstid. Plan kom i samma läge från vänsterkanten och passade in till Mathilda Eklund som framför mål lade in 7-3.

Plan, blott 21 år, gjorde tre mål och spelade fram till två. Nästa lördag tar hennes bandykarriär slut, i alla fall tillfälligt, och då satsar hon på damallsvensk fotboll i Eskilstuna.

Linda Lohiniva kom i ett två mot ett-läge med Galina Mikhailova som helt fri nära mål lyfte in 8-3 efter att AIK gett upp. Efter det missade AIK en straff innan domaren blåste av matchen och VSK-spelarna kunde dansa inför de fans som dykt upp.

Skutskärs tredje raka final

Skutskär såg till att säkra sin tredje raka final genom att besegra Villa med 4-1. Med fem minuter kvar fångade Alina Zinkevitch upp en boll som såg förlupen ut efter stark skridskoåkning och slog in 4-1 ur snäv vinkel, ett viljemål. Trumman ökade takten på läktaren.

20 minuter från slutet hade Tilda Ström gjort ett starkt sologenombrott och på egen hand fixat unga Villas 1-3-reducering.

Finalen spelas troligen utan publik i Uppsala nästa lördag, den 21 mars.