Redan efter tio sekunder gjorde Pontus Vilén 1-0 efter att ha drivit in från vänster och satt bollen högt. Strax efteråt kom Västerås återigen på vänsterkanten. Viktor Spångberg spelade in bollen till till Max Mårtensson som fri satte 2-0 efter 1.42 och sedan brakade in i målet och fick lite ont.

Efter att Wilhelm Frimodig satt 3-0 i den elfte minuten tog Frillesås en timeout i Ruddalens ishall i Västra Frölunda dit Frillesås flyttat in. Redan där var matchen avgjord och bollarna trillade sedan in i en strid ström i denna ensidiga tillställning som tillhörde Hannah Pettersson.

”En slags bekräftelse”

28-åriga Hannah Pettersson var assisterande domare, ett stycke historia i svensk bandy.

– Det känns jättebra. Det är roligt att få chansen och det är en slags bekräftelse på att allt slit och jobb man har lagt ner i några år betalar sig, säger Pettersson till Bandypuls.

Omgångens skräll svarade Åby/Tjureda för som vände 2-4 i smålandsderbyt mot Vetlanda. På tilläggstid fullbordade Linus Hagman vändningen med att sätta 5-4.