Sandviken överlägset i de ”rivna kontraktens match”

Det var omvända tongångar i Saik-lägret.

– Det här är nog sett över 90 minuter vår bästa match på hela säsongen. Vi följer matchplanen fullt ut, det är jättebra, säger Ted Haraldsson till Bandypuls.

Skyttekungen Christoffer Edlund fick äran att avsluta med att sätta 6-0 med tio minuter kvar. Han rann igenom från vänsterkanten och hittade fri en lucka bakom Patrik Hedberg som var följsam man kunde inte täcka vid höger stolpe. Det var då avslaget sedan länge på Zinken.

– Hammarby gjorde en riktigt dålig match och jag är väldigt förvånad att man inte hittar energin att genomföra den här matchen. Hammarby behöver ha ett riktigt snack om hur man ska ta sig an det här framöver. Det här håller inte, säger Radiosportens expert Göran Rosendahl.

”Det låste sig”

– Man vill spela för föreningen och fansen och så blir det så här... Det kändes som att det låste sig, säger lagkaptenen Carl-Johan Rutqvist till DN.

Det råder ekonomisk kris både i Hammarby och Sandviken. Hammarbyspelarna fick sina kontrakt uppsagda förra veckan och Saik-spelarna kommer att få det efter säsongen i slutet av mars. Båda klubbarna kämpar för att klara elitlicensen i vår. Allra värst har det varit i hemmalaget där hela styrelsen utom den vice ordföranden för Hammarby Bandy AB avgick så sent som i går. Det blev ingen extra publikskjuts av krisbeskedet utan 2091 på plats var i det förväntade intervallet, inget mer.

När hemmaklacken precis skrikit ”öka takten sista kvarten” passade Hannes Edlund på att göra 5-0, framspelad av Ted Haraldsson som noterades för sin fjärde assist.

Det var avgjort redan före pausen

Strax före pausen trampade sig Daniel Berlin inåt och klippte in 4-0 tjusigt i det högra krysset. Hammarby hade en boll inne vid 0-3, där publiken jublade för mål, men domaren underkände. Rasmus Forslund kom på högerkanten och fick med sig bollen och fri med Patrik Hedberg gjorde han 3-0. Christoffer Edlund fick kanonträff på ett hörnskott och gjorde 2-0. Saik tog ledningen efter att hårdskjutande Erik Säfström krutat in bollen i efterspelet efter en hörna då eftersläntarna klev in på Zinken.