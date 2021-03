Sanslöst kvartsfinaldrama – Västerås avgjorde i sista förlängningsminuten

– Fantastiskt skönt. Otroligt, jag tycker att det är rättvist också, säger Västeråsspelaren Tobias Holmberg i Sportbladets sändning.

AIK är storfavoriter i kvartsfinalserien och vann den första matchen med klara siffror. 6-1 efter tre mål av William Arvidsson.

AIK såg ut att vilja fortsätta i kvartsfinal nummer två där de slutade sist. Alan Dzhusoev satte 1-0 efter 03.43.

Men den här gången hängde VSK med.

Knappt en minut senare hade Västerås kvitterat genom Robin Andersson. Så fortsatte det.

I första halvleks sista övertidsminut avslutade Daniel Andersson målfrenesin för AIK med sitt 4-4-mål. Då hade Västerås hunnit ta ledningen med både 3-1 och 4-3 innan de tappat den.

Vem vet vad som sades i paus. Kanske tyckte målvakterna Henrik Kjellson (VSK) och Andreas Bergwall (AIK) att det fick vara nog.

Efter målfesten i första halvlek följde 45 mållösa minuter. Matchen till förlängning och 19 mållösa minuter till.

När bollen studsat via Joneby och in överlinjen överöstes domare Daniel Labe av arga gnagare som månne ville få det till att VSK-kaptenen sparkat in bollen.

Deras protester bar ingen frukt och det står 1-1 i kvartsfinalserien.

Vänersborg tog ny seger – uppförsbacke för Edsbyn

Samtidigt forsätter Vänersborg att imponera. Markus Kumpuoja blev avgörande med två mål när Edsbyn slogs med 4-3, Vänersborg leder med 2-0 i matcher.

Det gör också Sandviken som slog Vetlanda efter en sprudlande första halvlek.