– Det är skönt för självförtroendet att göra mål. Jag försöker att komma tillbaka fullt ut och och hjälpa laget även om jag trots fyra mål inte är där ännu. Det är väl 25 procent kvar, säger Pettersson som kämpar för att komma tillbaka efter en knäoperation, där han tappat muskelstyrka, till Sportbladet Play.

– Det är bara att kämpa på och försöka komma tillbaka, säger Pettersson.

AIK tog kommandot på matchen och VSK:s målvakt Henrik Kjellsson räddade flera lägen innan William Arvidsson gav bortalaget ledningen med 1-0 i mitten av den första halvleken. Erik Pettersson vek in och pangade kort därefter in 2-0. Melker Westman höll sig framme på en retur och vispade in 1-2 bakom Andreas Bergwall, fyra SM-guld med Västerås, och gav hemmalaget hopp. Det släcktes dock tämligen omgående.

59 sekunder senare stod nämligen Isac Karlsson påpassligt vid den bortre stolpen och styrde in 3-1 efter en öppnande passning parallellt med mållinjen från Christian Frohm.

– Vi har haft många sjuka och gör så gott vi kan idag även om det inte räcker till. I en sån här match måste vi vara effektivare, säger VSK:s Oscar Gröhn.

Fyra mål av Erik Pettersson

Kjellsson räddade sedan en straff men snöret för Västerås gick när Erik Pettersson hittade rätt med ännu ett skott utifrån för 4-1.

I början av andra halvlek Pettersson på till 5-1. Tobias Nyberg hittade rätt med ännu ett målskott från halvdistans när han ökade på till 6-1. Erik Pettersson drog distinkt in en hörna och gjorde sitt fjärde mål för 7-1.

Endast 649 hade letat sig till Västerås när flertalet världsstjärnor uppträdde.

Mer bandy: AIK hemmaslog Villa Lidköping i finalreprisen (17 december 2021)