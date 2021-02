Amanda Zahui klar för Los Angeles Sparks

– Jag är förväntansfull över möjligheten att fortsätta karriären med Los Angeles Sparks, säger Amanda Zahui till klubbens hemsida och benämns som ”Zahui B.”

– Efter mitt första samtal med coachen (Derek) Fischer visste jag direkt att jag skulle växa både som spelare och människa genom att vara med i ett sådant här lag, fortsätter Zahui.

Hon har höga målsättningar med klubbvalet.

– Jag är taggad över att bli en del av det här laget och att kunna spela om titeln med mina nya klubbkamrater och fans, säger Zahui som haft skadeproblem den senaste tiden.

Spelade i New York under fem år

Från 2016 till 2020 spelade Zahui för New York Liberty där hon snittade 9,5 poäng och tog 8,5 returer per match. I en match mot just LA Sparks 2019 gjorde Zahui karriärbästa 37 poäng i WNBA.

Zahui bröt med den ryska klubben Dynamo Kursk i mitten av december 2020 och har sedan dess varit kontraktslös. WNBA-säsongen äger rum mellan juni och september och spel i den ligan kompletteras med spel i andra ligor. Sparks blir Zahuis tionde klubb.

– Amanda Zahui B. kommer att tillföra returtagning, storlek och kan skapa ytor från sin centerposition, säger coachen Fischer.

Klubben firar 25-årsjubileum den här säsongen.