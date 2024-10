Den största snackisen i början av NBA-säsongen har varit Bronny James, legendaren LeBron James 20-årige son som nyligen NBA-debuterade – i samma lag som sin pappa.

I natt kom hans efterlängtade första NBA-poäng, då han i den fjärde poäng satte ett skott som innebar att hans Los Angeles Lakers reducerade ställningen till 105–125.

”Bara kärlek”

Poängen innebar stort jubel bland Cleveland-publiken, som tidigare under matchen skanderat ”We Want Bronny!” (”In med Bronny!”), för att öka trycket på LA-tränaren att byta in 20-åringen, som föddes när hans pappa spelade i just Cleveland, och alltså spenderade sina första år där.

– Det var galet! Mycket mer än jag förväntade mig, helt klart. Men det var bara kärlek. Det var galet, ett härligt ögonblick, sade han efteråt, enligt ESPN.

– Hejaropen kändes. Jag höll minen, men jag kände det och det var en bra känsla, framför allt när det kom härifrån.

– Ja, det var helt klart ett speciellt ögonblick för mig.

James lag förlorade till sist matchen med 110–134. Bronny James fick totalt spela fem minuter, och gjorde förutom sina två poäng även två assist och en steal.