Det märktes tidigt att vardera lags point guards gjorde upp om matchen. Efter att Tyskland fick en smakstart upp till 8-0 tog Australien en time out – då vaknade Patty Mills. Nästan helt på egen hand drog han in sitt Australien in i matchen genom att göra 13 poäng på tre minuter, till ställning 13-16.

– Han är overklig! Det är makalöst, sa SVT:s expertkommentator Nick Rajacic samtidigt som han var full i skratt efter att Mills satte en lång trepoängare för sin 13:e raka poäng.

Men Tyskland behöll sin ledning mer eller mindre hela första halvleken, mycket tack vare deras stora stjärna Dennis Schröder. Point guarden stod för 18 poäng och fem assist i första halvlek som Tyskland vann med 49-44.

– Han spelar en perfekt första halvlek med hur han kontrollerar spelet och med vilka beslut han fattar. Det är ruskigt imponerande, sa Rajacic.

Jämn avslutning

Matchens andra halva blev inte lika mycket av en duell mellan Schröder och Mills – mycket för att de båda fick bättre uppbackning av sina lagkamrater. Inte minst för Schröder då tyske Maodo Lo växlade upp sitt skytte och stod för 20 poäng.

Matchen höll sig dock jämn, Mills lagkamrat Josh Giddey satte flera poäng mot slutet och gav sitt Australien slagläge. Men Tysklands försvar gav dem segern, 85-82, efter att Dennis Schröder noterats för 30 poäng.

Matchens handlade sannolikt om gruppsegern i grupp E. Nu återstår en match vardera för lagen, där Tyskland får möta Finland och Australien ställs mot hemmanationen Japan.