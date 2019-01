Över 300 (!) poäng i hysterisk NBA-match

Först och främst: San Antonio vann matchen med totalt 154–147 efter dubbla förlängningar inför en hemmapublik i extas.

Här kommer lite anmärkningsvärd statistik:

• Totalsiffran på 301 kombinerade poäng mellan två lag är den överlägset största den här säsongen och den första matchen sedan 2006 att nå över 300. Den gången var det Phoenix som slog New Jersey (nuvarande Brooklyn) med 161–157 efter dubbla förlängningar.

• Spurs 154 poäng är storklubbens bästa notering på nästan 30 år, sedan 1990.

• San Antonio är det lag i NBA som snittar minst trepoängsförsök per match. I natt var de dock otroligt effektiva och satte 14 raka trepoängare innan de missade sitt första försök. Totalt lyckades de med 16 av 19 trepoängsförsök (84,2 procent) under matchen. Siffran är den högsta sedan Chicago Bulls noterades för 82,4 procent under en match 2005.

• Stjärnan LaMarcus Aldridge satte inte en enda trea, men hade en hyfsad kväll ändå. Han noterades för totalt 56 poäng, en kross av hans gamla personbästa på 45. Bara två spelare i Spurs historia har gjort fler poäng under en och samma match (David Robinson 71 och George Gervin 63).

• Gästernas storstjärna Russell Westbrook har visserligen snittat en triple-double de senaste två säsongerna, men stod ändå för en magisk match i natt. Han noterades för 24 poäng, 13 returer och 24 assist (!). Det var andra gången i Westbrooks karriär som han noterades för minst 20 poäng, 10 returer och 20 assist. Bara Magic Johnson och Oscar Robertson har noterats för fler, båda har tre stycken.

• Tränarlegendaren Gregg Popovich, som varit i Spurs sedan 1996, noterades för sin 1222:e seger i karriären och gick upp på tredje plats genom tiderna. Rekordet är Don Nelsons 1335 segrar, en notering som Popovich lär passera inom de närmsta åren.