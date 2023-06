Hör Nick Rajacic om snackisarna inför finalserien och vilka han tror vinner i spelaren ovan.

Denver Nuggets väg till final

Tränaren Michael Malones gäng har varit ett tippat topplag under flera säsonger, men har aldrig lyckats ta steget till final tidigare. Detta trots att man har 2021 och 2022 års MVP, Nikola Jokic, i laget.

Denver var det bäst seedade laget i den västra konferensen in i slutspelet och stötte således på Minnesota Timberwolves i första rundan. Där vann man enkelt efter endast en förlust.

I andra rundan övermannades sedan Phoenix Suns med 4–2 i matcher, innan Denver fullständigt pulveriserade LeBron James och LA Lakers i fyra raka matcher.

I Denver har storstjärnan Nikola Jokic dominerat och snittar nästan 30 poäng per match. Den skadeförföljde guarden Jamal Murray har inte varit mycket sämre med sina 27,7 poäng per match under slutspelet. Defensivspecialisten Aaron Gordon lär få det otacksamma uppdraget att markera Jimmy Butler i Miami, vilket kan komma att bli en nyckel.

Miami Heats väg till final

Floridalaget har varit i final 19 fler gånger än Denver. Men den här säsongen såg det ut att kunna ta stopp tidigt. Miami slutade åtta i grundserien (i östra konferensen) och tvingades spela sig in i slutspelet via en play-in-turnering, där man tog den sista platsen i konferensen efter att ha besegrat Chicago Bulls med 102–91.

Väl i åttondelsfinal slog man förstaseedade Milwaukee Bucks med hela 4–1 i matcher. Näst på tur var New York Knicks, som fick se sig besegrade i sex matcher.

I konferensfinalen väntade fjolårsfinalisten och andraseedade Boston Celtics. Miami gick snabbt upp i ledning med 3–0 i matcher och såg ut att vinna serien utan en enda förlust. Men Boston gav sig inte. Celtics vann tre raka matcher och tvingade fram en sjunde och avgörande match i Boston.

Då klev Miamis stjärnor med Jimmy Butler och Bam Adebayo i spetsen fram på nytt och såg till att laget kunde vinna med 103–84 – och tog sig till klubbens andra final på fyra säsonger.

Miami blev av med Tyler Herro redan i slutspelets första match då han råkade ut för en handskada, men hoppas kunna få tillbaka stjärnan under finalserien. Han har sedan en tid tillbaka börjat träna igen. Coachen Erik Spoelstra har varit på sin post sedan 2008 och har stor erfarenhet av finaler.