Och det är där Jordan Poole kan komma att bli en nyckelspelare. 22-åringen har verkligen briljerat denna säsong och varit en bra försäkring i de matcher där Curry har saknats eller vacklat. Poole, som spelade i farmarligan G League så sent som förra året, har kommit in i laget som en självklarhet och visat att han har en förmåga att växa trots sin bristande erfarenhet i de stora sammanhangen. Med 76 matcher denna säsong är det tydligt att tränaren Steve Kerr har förtroende för den unge supertalangen.

Stephen Curry, tvåfaldig MVP, har haft en fantastisk säsong och det fina spelet har hållit i sig även i slutspelet. Den 34-årige superstjärnan har snittat 25,9 poäng per match i slutspelet och har stundtals varit omöjlig att stoppa. Men att han är så oerhört viktig för laget från väst betyder också att laget står och faller med sin stjärna. Visserligen kom Klay Thompson tillbaka in i startuppställningen denna säsong men han kan inte fylla Currys basketskor. Golden States främsta nyckel till seger är att ha en Curry i toppform varje match. Blir han skadad kan det skapa stora problem.

Nyckeln till seger

Storleken. Det är en faktor som talar för att Boston blir mästare igen efter många år.

Det som blir avgörande är hur bra den store forwardsstjärnan Jayson Tatum presterar. Celtics 2,03 meter långe ”big man” har varit en svår nöt att knäcka denna säsong. Med sin fysik, explosivitet och teknik har 24-åringen producerat 27 poäng per match i slutspelet. Frågan är om Golden States Green kan neutralisera Tatum. Det i sig blir en match i matchen. Bostonstjärnan är inte bara ett fysiskt praktexemplar. Han är en strateg som kan spelet in och ut och se till att Green foulas ut. Då kommer en orutinerad Wiggins ha en alldeles för svår uppgift att ta sig an när han ställs mot All Star-spelaren.

Och det tar inte slut där. Al Horford har haft en idrottslig pånyttfödelse denna säsong och är även han en spelare som kommer att hota med sin kroppshydda och tuffa spel under korgen. Lägg då till Robert Williams III. 24-åringen är däremot ett frågetecken. Han har haft en skadedrabbad säsong. Men om trion Tatum, Hordford och Williams III klarar sig från skador – då kan det bli en tuff finalserie för Golden State.

Sist men inte minst: Guarden Marcus Smart – vald till förra årets bäste defensive spelare. Här blir det ytterligare match i matchen när han kommer att göra sitt bästa för att störa och neutralisera Curry. Celtics kan mycket väl ta hem finalserien om 28-åringen lyckas med den mycket tuffa uppgiften.

Gamla meriter kan också fungera som bränsle för laget från öst. Boston är, precis som Golden State, ett av de åtta kvarvarande lagen från 1946 då ligan grundades. Celtics kan om det blir finalseger tangera Los Angeles Lakers rekord på 18 titlar.