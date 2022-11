Ludvig Håkanson är tillbaka i truppen, efter att han missade VM-kvalfönstret i augusti. Håkanson är med ett snitt på 18.5 poäng och 8.5 assists per match under VM-kvalet bäst i hela världen i assists per match, samt sjua i Europa i poäng per match.

– Jag har den absolut bästa statistiken som jag någonsin haft, ett stort självförtroende så, ja, jag är nog i mitt livs form, säger Ludvig Håkansson.