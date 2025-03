James Harden, 35, som spelar för Clippers i NBA, har nu gjort 27,410 poäng under sin karriär. Han ligger bara 479 poäng bakom Carmelo Anthony, som har 28,289 poäng, och en plats bland de tio bästa poänggörarna genom tiderna.

I matchen mot Oklahoma City passerade James Harden, Moses Malone och blev den elfte bästa poänggöraren någonsin. Harden gjorde en ”floater” i tredje perioden för att nå sin 27,410:e poäng.

Den här säsongen har Harden klättrat från 21:a plats på poänglistan genom att passera nio spelare. Nu är han nära att nå topp tio. Efter Carmelo Anthony är det bara 307 poäng upp till Shaq O’Neal, som ligger på plats nummer nio med 28,596 poäng.

Channing Frye hyllar sin tidigare lagkamrat och menar att han borde få mer uppmärksamhet som spelare.

– Han är en av de bättre skyttarna som vi aldrig pratar om, en av de bättre point guards som vi inte pratar om. Ingen pratar någonsin om hans arbetsmoral. Om Steph inte fanns, skulle vi absolut prata om Harden som en av de bästa skyttarna någonsin, säger experten inför matchen.

Clippers-spelaren gör i genomsnitt 22,6 poäng per match. Han har en skottprocent på 39,8%, och 34,5% från trepoängslinjen. Med elva matcher kvar den här säsongen har han en bra chans att nå 30,000 poäng mot slutet av nästa säsong eller tidigt under säsongen 2026-27.

Under matchen vrickade NBA-stjärnan foten och fick sitta på bänken en del under matchen. Stjärnan sågs halta ut efter matchen och kommer troligtvis inte kunna spela matchen mot New York Knicks på onsdag.