Janel McCarville vill leda Alvik till första SM-guldet

Laget är bara en seger från titeln och kan bli svenska mästare fredag kväll på hemmaplan efter 2-0 i finalserien mot Luleå. Den 38-åriga veteranen har dominerat när det väl gäller och snittat 21 poäng, elva returer och fem assist i finalspelet, trots att hon efter nyår kämpat med en jobbig ryggskada. Det blev bara elva grundseriematcher, ändå valdes hon till ”Årets center” i SBL för andra året i rad.

– Jag saknade verkligen laget och kom tillbaka lagom till slutspelet. Jag tappade lite flås, men mitt basket-IQ fanns ju kvar så det var bara att kliva rakt in i laget. Och det har ju inte varit alltid mycket av sidospår, säger hon med ett snett leende.

Valdes först i draften

Hon är bondflickan som inledde sin karriär med att skjuta bollar mot en ladugårdsvägg hemma i Wisconsin. En talang som 2005, via en framgångsrik collegekarriär, blev vald först i WNBA-draften, vann proffsligan med Minnesota Lynx och också spelat hem en Euro League-titel.

Sverige hamnade hon i av en slump, först i AIK Basket 2016 och nu tredje säsongen i Alvik där McCarville bidragit med mer än bara sina passningar och poäng.

Hjälper laget

Hon är tränaren Fotios Ioannidis förlängda arm, en assisterande och spelande coach som inte minst utvecklat lagets långa spelare och lärt ut positioner och manövrar runt korgarna.

– Jag har varit med så länge att jag har sett och förstår olika typer av försvar och spel. Och hur man besegrar det på högsta nivå, säger hon.

– När coach Fotios (Ioannidis) har en fråga om något så diskuterar vi det och går vidare. Jag har också delat med mig till andra spelare, jag jobbar med dom längre spelarna, med fotarbete, spelet under korgarna, hur ska vi positionera oss, det defensiva spelet i stort. Jag har försökt hjälpa laget att växa.

Tränar flicklag

Hon har dessutom tagit ansvar för klubbens framtid, som tränare för Alviks flicklag födda 2004, ett sätt att så småningom fylla på med ny talang i A-laget. Och för McCarville del en egen karriärsutveckling i riktning mot att bli coach på heltid. Hon läser en tränarutbildning på distans och har stora visioner.

– Jag kan tänka mig att träna i Euro League eller till och med WNBA, men tror att Sverige och Alvik är en bra start för mig som det är just nu.

Men först ska ett historiskt guld bärgas, klubbens 20:e men framförallt det första på damsidan.

– So far, so good, säger McCarville inför det som kan bli en guldfest på hemmaplan fredag.

KLIPP: Janel McCarville: Draftettan som ska ta Alvik till SM-guld