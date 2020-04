Krisåtgärder ska rädda svenska basketklubbar

FIBA-licenser – Tar bort SBBF:s adminkostnad

Expressavgifter – Tas bort under 20/21

Övergångsavgifter – Tas bort under 20/21

Matchflytt kostnad– Tas bort under 20/21

Dubbellicenser kostnad – Tas bort under 20/21

Kommissarierna under grundserien – Tas bort under 20/21

Vid bortamatcher går regeln vid minst 8 spelare – Ja, under 20/21

Välja mellan matchläkare och/eller matchsjuksköterska – Ja, under 20/21

Ordningsvakter kan ändras genom en lokal skriftlig överenskommelse med polismyndigheten – Ja under 20/21

Elitlicensen - införs ett år senare än vad som beslutats dvs säsongen 22/23

Svenska Cupen – Ställs in under 20/21

Källa: Svenska basketförbundet