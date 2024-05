Terins blev utsedd till finalspelets MVP.

– Kolla bara alla människor som står här och lipar, alla som kommer hit, svenskar, amerikaner. Det är det här vi kämpar för och det är så jäkla skönt att det är över och att vi vann, säger Terins.

När guldet var klart rusade spelarna in på planen för kramkalas och guldhattarna kom snabbt fram. SM-bucklan firades i ett regn av guldkonfetti till tonerna av The Queens ”We are the Champions”.

– In Sweden! fyllde speakern i.

I slutet av den tredje perioden ledde Norrköping med 60-58 och kunde sätta in ett ryck och ledde som mest med 69-59 med fem minuter kvar. Men Borås skulle krympa avståndet och ge riktigt nerviga slutminuter.

Borås hade läge att gå ikapp

Vid 69-66 var Borås i anfall och kunde vid en trea vara ifatt. Istället stal Norrköpings Marcus Tuys bollen och kunde lägga i 71-66 och taket vibrerade i hallen av de entusiastiska fansens hejarop: ”Dolphins, Dolphins”.

När Felix Terins gled in mot korgen och passade fram till Adam Ramstedt som i luften dunkade in 75-70 med 58 sekunder kvar var det avgörande stöten.

3 585 åskådare var fullsatt med råge i Norrköping.