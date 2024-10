Pelle Larsson berättar om oväntade grattishälsningen från Armand Duplantis i spelaren ovan.

Det har gått drygt fyra månader sedan Pelle Larsson valdes i NBA-draften och natten mot fredag, svensk tid, drar säsongen i gång för hans Miami Heat som ställs mot Orlando Magic.

– Jag känner mig trygg. Vi har tränat ganska hårt, så det känns bra. Sedan får vi se hur mycket speltid det blir, säger Larsson på en digital pressträff.

23-åringen berättar att den mediala uppmärksamheten ökat markant sedan draften.

– Den är betydligt större. Men det är bara kul. Det öppnar många möjligheter med allt möjligt, så det har bara varit jättekul.

Även Bobi Klintman blev draftad i somras och spelar för Detroit Pistons, vars säsong inleds mot Indiana Pacers natten mot fredag.

Det är första gången som två svenskar tar plats i världens bästa basketliga samma säsong. Och de har redan mötts på planen – i tv-spelsformat.

– Det var det första man gjorde när spelet kom ut. Spelade lite one on one, Pelle Larsson mot Bobi Klintman. Så det var coolt, ler Larsson.