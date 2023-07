Jonatan Hellvig och David Åhman under EM i Munchen 2022. Foto: TT

Världstvåorna David Åhman och Jonatan Hellvig gjorde comeback i sanden under årets upplaga av King of the Court. Duon har inte tävlat sedan Hellvigs skada, men tog en klar seger i Tylösand.

– Det känns helt grymt. Det var superkul att spela idag, säger David Åhman till Volleykanalen.