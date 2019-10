Bakslag för Truls Möregårdh – missar stortävlingen

Under den internationella tävlingen i Stockholm, Soc, i början av månaden tvingades Truls Möregårdh lämna walk over på grund av en ond axel som plågat honom under hela hösten.

Efter röntgen fick han beskedet att han hade en slemsäck som är för stor, och därför tryckte på och gjorde så att han fick ont. Han fick en kortisonspruta och order om att han skulle vara tvungen att vila i tio dagar. Sedan skulle han kunna träna igen.

”Ont igen”

Det gjorde han – och åkte ganska snabbt på ett bakslag.

– Han körde på som vanligt under en dryg vecka, men sen började han få ont igen. Så då åkte han upp till Stockholm och gjorde ett besök hos SOK:s läkare som hjälper honom. Då kollade de upp honom och såg att det fortfarande inte var tillräckligt bra. Slemsäcken har minskat klart sedan förra gången, men är fortfarande inte tillräckligt bra, berättar förbundskapten Peter Blomquist.

”Ska hålla i många år”

17-årige Möregårdh fick därför rådet att vila i ytterligare tio dagar, och därför togs beslutet att han inte ska spela World Team Cup, som startar i OS-staden Tokyo på onsdag. En lagtävling där i princip alla världens bästa spelare kommer delta.

– Han är ju en ung spelare och vi vill ju att han ska hålla i många år, han har ju en lång karriär framför sig. Man kan säga att det är en säkerhetsåtgärd. Hade det varit ett OS till exempel, där man ska prestera under en vecka, då hade man kanske kunnat chansa lite, men det är inte aktuellt i det här läget, säger Blomquist.

Falck föräldraledig

Inte heller Sveriges bästa spelare, VM-silvermedaljören och världsnian Mattias Falck, kommer att vara med i Tokyo. Han fick nyligen barn för första gången och stannar därför hemma med familjen.

– Veckan efter World Team Cup är det World Tour i Österrike som han ska vara med i, sen är det lite Asien-resor med World Cup och grejer som också stundar. Så man får försöka hitta ett bra upplägg för honom, så att det inte blir för mycket, säger förbundskapten Blomquist.

Utan Falck och Möregårdh lägger Peter Blomquist målsättningen för det svenska laget lite lägre än normalt. Men ändå högt.

– För att kunna gå riktigt långt och slåss om vinst så behöver vi ha alla de bästa på plats. Så de får överraska, grabbarna. Realistiskt är väl en semifinal, tycker jag. Det är ett tufft mål, men fortfarande realistiskt. Men ska de vinna, då måste de överraska rejält.