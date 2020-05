Världsspelaren Ovtjarov tränar i Stockholm

Solen flödade sommarvarmt utanför den slitna rackethallen i Nacka. Inne i hallen slogs man över det enorma tempot och den höga klassen i slagduellerna över två bord.

På det ena möttes den svenska supertalangen Truls Möregårdh, som i söndags utklassade VM-finalisten Mattias Falck med 4-0 i SVT:s ”Utmanarmöte”, och den tyske världsspelaren Dimitrij Otjarov, elva i världen och så sent som 2018 världsetta. På bordet bredvid möttes den spanske ettan Alvaro Robles, 62:a på världsrankingen, och svenske Simon Berglund, som är proffs i den tyska andraligan, och några steg från landslaget.

Kontrasten till det tredje bordet var stor. Två lokala veteraner hade storfrämmande i hallen och kunde snegla bort åt storstjärnorna när de plockade bollar för att sätta igång en ny serve.

Ovtjarov har svensk fru

31-årige Ovtjarov har band till Sverige med en svensk fru (Jenny som under tio år var med i det svenska landslaget, då känd under efternamnet Mellström). Han har varit i Stockholm i fem veckor, som ägnats åt tuff träning runt fem timmar per dag. Utan tränare.

– I Tyskland var det hårda restriktioner och man placerade bara ett bord i hallen där två spelare kunde spela i två timmar innan två nya spelare kunde komma in, berättar Ovtjarov för SVT Sport.

Ovtjarov är full av beundran för 18-årige Möregårdh, som inte ens är topp 100 på rankingen för tillfället.

– Han är Europas största hopp just nu. Han har utvecklats under bara ett par veckor och borde kunna mäta sig med topp 20-30 i världen men man får komma ihåg att han är ung och inte har stabiliteten ännu.

Möregårdh har haft nyckel till den stängda hallen i Eslöv men får tuffast möjliga sparring i Stockholm.

– Här gäller det att vinna varje boll och det är häftigt. Vissa bara spelar bollar men ”Dima” är så fokuserad och vet exakt vad han ska göra. Jag får ut ännu mer och utvecklas mycket av det, säger Möregårdh.

”Nu är jag sämst men tar det som inspiration”

Den spanske ettan, Alvaro Robles, som spelar mycket i Tyskland, är lycklig över att kunna träna i Stockholm.

– Det är en dröm att kunna träna med så här bra spelare, säger han leende.

Sparringpartnern Simon Berglund har spelat i de flesta hallarna i Stockholm men får nu uppleva något nytt.

– Förut när jag kommit hem har jag varit bland de bättre i träningsgruppen. Nu är jag sämst men tar det som inspiration och det är väldigt kul att spela i deras tempo, funderar Berglund.

Under träningen kom perfektionisten Ovtjarov fram till Berglund och studerade hans racket väldigt noga och kom med inspel.