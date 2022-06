Jesper Svensson tog Sveriges tredje guld vid EM i Helsingfors, Finland, när han vann All Event på poängen 5 567. I All Event räknar man in alla 24 kvalserier över de olika distanserna innan en vinnare koras.

– Det känns fantastiskt skönt och ärofyllt att vinna All Event. Det tyder på att jag mestadels hållit en hög nivå under mästerskapet, säger Jesper Svensson.

Svensson var också med i det svenska laget som tog brons i 5-manna. Efter att ha vunnit kvalet föll man i semifinalen mot Nederländerna och fick nöja sig med bronset.

– Det känns surt att vi inte ger Nederländerna en värdig match. Vi gör det väldigt bra i kvalet men kommer inte upp i nivå i semifinalen, säger Svensson som i och med dagens två medaljer tagit totalt fyra under EM.

Förutom Svensson ingick Pontus Andersson, James Blomgren, Markus Jansson, Martin Larsen och William Svensson i laget i 5-manna.

Sverige har nu tagit sex medaljer i mästerskapet i Helsingfors.