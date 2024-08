Kubanen Mijain Lopez, 41, är utan tvekan en av tidernas mest framgångsrika brottare.

Han vann sitt första OS-guld i Peking 2008, då han vann den grekisk-romerska 120 kg-klassen – ett guld som han försvarade i London fyra år senare.

6–0 i finalen

När det var OS i Rio de Janeiro 2016 hade han tagit klivet upp till 130 kg-klassen, och där gick det lika bra, då han tog guld både då och i Tokyo 2021.

Och i kväll gjorde han det igen. Lopez vann finalen i 130 kg-klassen, då han slog chilenaren Yasmani Acosta Fernadez med 6–0.

Har fem VM-guld

När segern var klar firade han inför jublande fans som klappade i takt till Eurythmics-låten ”Sweet Dreams (Are Made of This).

Sedan satte han sig ner på matten, knöt av sig sina skor och lade dem på mattan – ett tydligt besked om att karriären nu är över.

Förutom sina fem OS-guld har Lopez även vunnit fem VM-guld.