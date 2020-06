Ombudet: ”Har över huvud taget inte ens satt sig in”

Mats Larsson meddelar att man var förberedda på det här beskedet. Dessutom menar Larsson att man inte följt de 40 punkter som finns i Wadas (den internationella dopningsbyrån) bestämmerlser.

– Jag menar att mätningarna inte uppfyller de krav som Wada ställer, men det har de inte orkat sätta sig in i utan menar bara på att laboratoriet har blivit ackrediterat. Det här märkte jag redan på den muntliga förhandlingen, de förstod inte.

Larsson menar på att man inte har den kompetensen som krävs hos Dopingnämnden, och att de dessutom valde att inte ta hjälp av någon med rätt kompetens.

– Om man ska gå in i de mättekniska detaljerna, så är det ganska lång uppförsbacke att göra det som lekman. Min uppfattning är att det i Dopingnämnden ska ingå, åtminstone, en person som kan göra en professionell bedömning av invändningar som idrottarna kan ha. Jag tipsade dem om en av de högst respekterade personerna i världen inom masspektrometri (en teknik för att separera joner i gasfas från varandra). Det lyssnade de inte på heller. Jag hade inga större förväntningar på Dopingnämnden.

Larsson, professor i fysik vid Stockholms universitet, menar på att de var förberedda på det här beskedet och kommer nu överklaga till Riksidrottsnämnden.

– Domen kom inte överraskande. Nu blir uppgiften att försöka ytterligare, pedagogiskt skriva det här så Riksidrottsnämnden förstår lite mer och orkar sätta sig in i det. Sedan funderar vi på att i Riksidrottsnämnden kalla in något vittne som förmår sätta sig in i det här och vittna.

Anser du att det inte skötts på rätt sätt?

– Nej, det tycker jag inte att de gjort. Det är de här standardfraserna som dyker upp i domen. Jag har sett det här tidigare.

Mats Larsson menar även på att han varit med om liknande fall tidigare.

– För sju år sedan representerade jag Kim Mikkelsen. Dopingnämnden hänvisade då till laboratoriechefen, som sa att man inte kan ha så höga nivåer egenproducerat och därmed var saken avklarad för Dopingnämnden. Riksidrottsnämnden tog det lite mer på allvar och bestämde sig för att skicka provet till Tyskland för isotopmätning. Tyskarnas mätningar visar på att det var endogent bodynom. Läste man den vetenskapliga litteraturen var det uppenbart att man kunde ha de nivåerna i kroppen.

