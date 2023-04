Sverige fortsätter sin fina inledning på curling-VM. Sydkorea stod för motståndet i Sveriges första match under måndagen på curling-VM i Kanada. Det var däremot ganska jämt under inledningen av matchen. Under de fyra första omgångarna tog Sverige och Sydkorea varsin, ställningen var 2–2.

Sveriges ryck kom i sjunde omgången som de tog hem med 3–0. Till sist vann Sverige och Lag Edin med 8–3.

Senare under måndagen spelar Sverige mot Turkiet, matchstart klockan 20:00.