Så sent som i lördags blev den 35-åriga veteranen Fahlin tolva vid EM:s linjelopp och när VM-truppen släpptes förra veckan fanns hon med. Men nu hoppar hon av. Fahlin var uppsatt att köra linjeloppet 28 september men nu lämnar hon återbud vilket gör att 19-åriga talangen Stina Kagevi tar hennes plats (vilket även innebär start i söndagens tempolopp).

– Emilia tyckte att banan var för hård för att passa henne. Vi hade hoppats att hon skulle hänga med hela vägen och bli farlig i en spurt, säger förbundskaptenen Lucas Persson till cykelförbundet.

Det 154,1 kilometer långa linjeloppet (avslutas med fyra varv på en bana i city), med mål i Zürich, innehåller totalt 2 384 höjdmeters klättring och fem riktigt tuffa backar. Se bansträckningen.

Största medaljhoppet finns i U23-klassen

Största svenska medaljchansen återfinns i U23-tempoloppet där Jakob Söderqvist gör en intressant start.

– Jakob går all in, hoppas att kunna ta en medalj och drömmer om att vinna tempoloppet. På EM tog han in rätt mycket tid på slutet, säger Persson.

Den 21-årige Sundsvallscyklisten Söderqvist som körde i OS i Paris blev tvåa i EM:s U23-klass. U23-loppet över 29,9 km med individuell start inleds 14.45 på måndag.