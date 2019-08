Favoriterna höll för trycket i landsvägs-SM i tempo

På den 32 kilometer långa banan i de småländska skogarna skulle årets landsvägs-SM i tempo avgöras. Favoritskapet fick Tobias Ludvigsson och Lisa Nordén stå för – och de gjorde ingen besviken.

Vann trots problem med kedjan

Damerna var först att ta sig an de två tempovarven utanför Jönköping. Stockholmscyklisten Nathalie Eklund körde sitt första tempolopp i karriären och överraskade nog många när hon gick ut i en tidig ledning. Eklund kom in på 45.33 och hade länge ledningen. Men då hade inte Lisa Nordén klivit in i handlingen ännu.

Den tidigare OS-silvermedaljören i triathlon har de senaste åren satsat mer och mer på cyklingen och hade innan dags SM-lopp två raka guld i grenen. Trots att 34-åringen fick problem med kedjan under första varvet påverkade inte teknikstrulet märkbart. Nordén vann tillslut med 1.14 ned till tvåan Nathalie Ekund.

– De andra tjejerna kör ju fort så man har inte mycket marginal att kladda med annat. Jag fick skärpa till mig på andra varvet och jag kände att jag hade bra ben och bra tryck i kroppen, sa Nordén till SVT Sport efter loppet.

Ludvigsson överlägsen bland herrarna

När det sedan var dags för herrarna var de flesta överens om att det låg ett tungt favoritskap på regarande mästaren Tobias Ludvigsson. Den Huskvarnabördige Ludvigsson med meriter från Vuelta de España och Giro d'Italia körde på hemmaplan i Småland och gick ut som sista cyklist för dagen.

Ludvigsson slog mellantid på mellantid och kom in i mål på 38.17,56, hela en minut och 41 sekunder ned till tvåan Erik Bergström Frisk. Ludvigsson guld innebär att även han, precis som Lisa Nordén, tar sitt tredje raka tempo-guld.