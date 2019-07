Här bryter franska hemmahoppet Touren i tårar

Fransmannen Thibaut Pinot låg på en femteplats inför de tuffa 19:e etappen. Men tidigt in tvingades hemmahoppet att kasta in hadduken. Han hade fått läkarvård under etappen, och försökte fullfölja, men efter att ha tappat mycket tid tvingades en tårögd Pinot till slut att kliva av.

Muskelskada i låret

Pinot, av många sedd som en favorit till att vinna hela tävlingen, såg ut att lida av en skada i vänster lår. Pinots stall Groupama-FDJ kommenterade skadan i en tweet:

”Thibaut lider av en muskelbristning i hans vänster lår. Igår gick han in i mål efter den artonde etappen med en skarp smärta och hade problem att gå under kvällen. Hans tillstånd förbättrades inte idag och han har dragit sig ur Tour de France 2019.”

Thibaut Pinot hade innan skadan flera starka insatsar i årets Tour, däribland en vinst i den femtonde etappen och en andraplats i etapp 14. Pinot låg femma, drygt två minuter bakom totalledaren Julian Alaphilippe. Dagens etapp är den 19:e av 21 etapper och imorgon cyklas den avgörande alpetappen innan åkarna åker in i mål på Champs-Élysées i Paris.