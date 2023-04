Sverige kan kvala in via den olympiska landsrankingen där de topp-8 rankade länderna tilldelas två kvotplatser och länder rankade 9-19 får en kvotplats. Kvalperioden är 7 maj 2022 – 24 maj 2024. Förutom att kvala in via landsrankingen finns också två platser till de bäst rankade åkarna på världscupen samt på U-23 cupen. Kvotplatserna är nationella och varje land tar ut OS-deltagarna som max kan vara två stycken per kön, där SOK har sista ordet.