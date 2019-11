Wada vill porta Putin & Co från alla OS i fyra år

Kommittén i Wada vill slå till hårt mot den ryska idrotten efter att det framkommit att testdata manipulerats av den ryska antidopningsmyndigheten Rusada, skriver Wada i ett pressutskick. Förslaget kan även få effekter på fotbolls-EM till sommaren där Ryssland kvalificerat sig. St Petersburg är en av arrangörsstäderna. Om Uefa skulle följa Wadas rekommendation skulle det skapa kaos inför mästerskapet.

När Rusada lämnade ifrån sig material i januari var det meningen att det skulle vara vägen tillbaka in i idrottens finrum för Ryssland. Men efter att Wada upptäckt att hundratals positiva tester förvunnit är läget bottenfruset – och OS i Tokyo närmar sig med stormsteg.

Förslaget innebär att inga högt uppsatta ryska politiker, som den idrottsintresserade president Vladimir Putin, får närvara vid sommar-OS i Tokyo till sommaren och vinter-OS i Peking 2022. Förbudet gäller också medlemmar i den ryska OS-kommittén. Förbudet över fyra år gäller även att närvara vid världsmästerskap.

Mästerskap tilldelade Ryssland ska fråntas landet

Ryssland förbjuds även att arrangera globala mästerskap under tidsperioden. Man får heller inte söka något mästerskap under den tiden. OS 2032 får man inte söka under några omständigheter även om de fyra åren löpt ut. Wada rekommenderar att mästerskap tilldelade till Ryssland ska fråntas landet – om det är praktiskt genomförbart.

Rysslands flagga får inte användas vid något större mästerskap.

Ryska aktiva får delta i globala mästerskap som neutrala aktiva och efter att de kan visa att de inte funnits med i Mc Laren-rapporten eller bland det manipulerade materialet. Och testats av oberoende laboratier. Ryssland var officiellt avstängt i vinter-OS i Pyeongchang 2018 men kom ändå med en trupp på 168 personer.

Förslaget ska diskuteras av Wadas verkställande utskott vid ett möte i Paris den 9 december. Wadas konflikt med den ryska idrotten sträcker sig sedan McLaren-rapporten släpptes i november 2015.

