Ett formstarkt AIK gästades av ett skadeskjutet Malmö FF på ett regnigt Friends arena. Inför kvällens möte hade Malmö, som var obesegrat inför, 13 raka allsvenska matcher utan nederlag mot Solnalaget.

Det började med ett bakslag för AIK. Burväktaren Kristoffer Nordfeldt skadade sig på uppvärmningen och AIK tvingades till ett målvaktsbyte tätt inpå avspark. In kom Budimir Janosevic.

Därifrån tog det dock fart för hemmalaget. För redan i den 17:e matchminuten kom matchens första mål. Joe Mendes kom fram på högerkanten, skickade in en boll som via en Malmöfot letade sig in i mål.

I den 34:e minuten var en kvittering dock nära. Malik Abubakari serverades i straffområdet och drog till på ett tillslag – men bollen tog i stolpen.

AIK lämnade den första halvleken i ledning.

Nytt målvaktsbyte

Inför den andra halvlek byttes nästa målvakt ut. MFF:s Johan Dahlin klev av och in kom i stället Ismael Diawara. Anledningen till bytet är okänd.

De svartgula fortsatte att pressa på i den andra halvleken och inbytte Benjamin Mbunga Kimpioka fick med sig bollen i straffområdet och kunde i den 73:e minuten utöka, men fick inte känna nätrassel den gången.

2-0 skulle till slut komma. AIK tilldelades en straffspark i den andra halvleken och Sebastian Larsson klev fram för att ta den. Mittfältaren agerade kylan själv och tryckte dit matchens andra mål.

Malmö ställs mot Djurgården på måndag. På söndag väntar Stockholmsderby mot Hammarby för AIK.

Artikeln uppdateras